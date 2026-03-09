TBSの日比麻音子アナウンサーが、3月6日、自身のInstagramを更新。ヘアドネーションで33cm髪を切ったことを報告し、ファンから称賛の声があがっている。

日比アナは《目標としていたヘアドネーション。ついにヘアカットできました！33センチほどをバッサリと。 誰かのお役に立てれば…そんな想いで1年半以上大切に育ててきました。》などとつづり、ロングヘアを自分でハサミでカットする短い動画やショートボブになったカット後の写真などを添えた。

コメント欄にはファンから、

《ヘアドネーション素晴らしいです!!私の娘も数年前小児がんの時にお世話になりました。病で苦しんでる人に届けられることを願ってます。麻音子さん素敵です》

《素晴らしいです。医療従事者ですが小児癌の子供に笑顔を届けてくれてありがとう》

《ヘアドネーションの為にのばされてたんですね 素晴らしい ショートヘアも、素敵ですね》

などと絶賛する声が寄せられている。

2024年のパリ五輪では、得意の語学力で、みごと現地取材をこなした日比アナは、ミラノ・コルティナ冬季五輪でも、TBS “スポーツの顔” として現地入りし、長期取材・報道を続けた。

TBS関係者が言う。

「日比アナは、大学時代に『ミス青山』準グランプリに輝き、学生英語弁論大会で優勝するなど、まさに才色兼備。2016年にTBSに入社するとわずか半年で。“花形” の報道番組『Nスタ』のコーナー担当になりました。

彼女の強みは。TBS屈指の対応力。『Nスタ』では金曜日のメインキャスターを務め、『キングオブコント』では、毎年、安定感のある司会進行を担当しています。さらに、駅伝の中継でも落ち着いた実況が高く評価されていて、ニュースからバラエティ、スポーツまでオールジャンルをまかせられる、貴重な人材といえます。

その安定したアナウンス力と勤勉さで、プロデューサー陣からの評価は高い。宇垣美里アナや吉田明世アナなどの “エース格” が退社した今、日比アナの活躍を期待しています」

そんな日比アナは2026年1月6日、自身が出演するTBSラジオ番組『アフター6ジャンクション2』で結婚を発表した。

「お相手は日比アナと同年代で、身長180cmほどの佐藤健似のイケメン男性です。日比アナと同様に、彼も『ミスター慶應』の称号を持ち、互いにコンテスト出場者ということで意気投合した “ミスコンカップル” です。新婚ほやほやで、1カ月間という長期の海外出張は少し寂しかったでしょうね」（日比アナの知人）

こうした事情もあり、ヘアドネーションを報告する投稿のコメント欄には

《公私ともに超多忙だった中で、そうした思いやりを大切にされてたと思うとグッとくるものが…》

という声もあがっていた。

ヘアドネーションでショートヘアに変身した日比アナの活躍に、ファンの期待は高まるばかりだ。