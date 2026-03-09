【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 × LUSH】 3月10日 発売

ラッシュジャパンは、映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションした商品を、公式ECサイト・アプリと全国80店舗にて3月10日に発売する。

今回展開されるのは、4月24日に上映開始予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とコラボレーションした商品。入浴料全2種、洗浄料全5種、ボディバーム全1種、リップケア全2種、ボディスプレー1種、サンドリー全1種の全12種がラインナップされている。

バスボム「ヨッシーのタマゴ」（2,400円）や泡風呂用入浴料「チコ バブルバー」（1,680円/190g）などが展開。他にも、ギフトボックス「ハテナブロック ギフトボックス」（1個980円）や、石鹸「ピーチ姫の王冠」（1,560円/90g）などが販売される。

なお、シャワージェル「マリオ シャワージェル」と「ルイージ シャワージェル」（各3,730円/270g）は、公式アプリ、LUSH SPA新宿店限定での発売となる。

□「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 × LUSH」

「『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 × LUSH」商品一覧

「ヨッシーのタマゴ（バスボム）」1個2,400円 「プロテクト ザ ギャラクシー（ボディソープ）」1,870円/110g、3,730円/270g、6,150円/550g 「チコ バブルバー（バブルバー／泡風呂用入浴料）」1,680円 「チコ シャワージェリー（ボディソープ／洗浄料）」2,800円/245g 「プリンセスパワー（ボディバーム）」2,340円/75g 「ピーチ姫の王冠」1,560円/90g 「ロゼッタ＆チコ リップスクラブ（リップスクラブ）」1,800円/20g 「ピーチ姫 リップジェリー（リップジェリー）」1,960円/18g 「ロゼッタ＆チコ ボディスプレー（ボディスプレー）」6,930円/200ml 「ハテナブロック ギフトボックス（サンドリー）」1個980円 「マリオ シャワージェル（ボディソープ）」3,730円/270g 「ルイージ シャワージェル（ボディソープ）」3,730円/270g

「ヨッシーのタマゴ（バスボム）」1個2,400円

「プロテクト ザ ギャラクシー（ボディソープ）」1,870円/110g、3,730円/270g、6,150円/550g

「チコ バブルバー（バブルバー／泡風呂用入浴料）」1,680円

「チコ シャワージェリー（ボディソープ／洗浄料）」2,800円/245g

「プリンセスパワー（ボディバーム）」2,340円/75g

「ピーチ姫の王冠」1,560円/90g

「ロゼッタ＆チコ リップスクラブ（リップスクラブ）」1,800円/20g

「ピーチ姫 リップジェリー（リップジェリー）」1,960円/18g

「ロゼッタ＆チコ ボディスプレー（ボディスプレー）」6,930円/200ml

「ハテナブロック ギフトボックス（サンドリー）」1個980円

「マリオ シャワージェル（ボディソープ）」3,730円/270g

「ルイージ シャワージェル（ボディソープ）」3,730円/270g