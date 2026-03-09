【ポケモン 採用情報】 3月3日 公開

ポケモンは3月3日より、博士号取得者の求人情報を公開している。配属時にはどの部署でも入社時100万円、毎年3月に100万円の博士手当を支払うという。

配属は応募時に応募者が提供した書類を基にポジションを検討する。理工系、農学系博士号取得者が対象で、2027年度新卒までに取得予定である場合は2027年度新卒採用への応募を検討してほしいという。

なお可の条件として、動植物の生態に関わる研究の経験、日英語学力を提示しており、2025年に刊行した「ポケモン生態図鑑」に続く新たな「ポケモンが生きる世界」を描く事業展開のためとも目されている。「ポケモン生態図鑑」はポケモンが生きる姿を実際の動物の行動や生態に詳しい博士による、アカデミックな視点でポケモンを表現した書籍。グッズ展開も行なわれている。

