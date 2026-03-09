3児の母・近藤千尋「断捨離大掃除」大量ヘアアクセの収納術公開「シンデレラフィットしてて気持ちいい」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/03/09】モデルの近藤千尋が、3月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。工夫を凝らした収納術を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「シンデレラフィットしてて気持ちいい」見事な収納アイデア
近藤は、おばけのガーランドが飾られたダンボール素材の小さな家で、子どもたちが遊ぶ様子を投稿。「ダンボールハウスでお絵描きしてくれてる間に 私は断捨離大掃除」とつづり、大量のヘアアクセサリーの収納アイデアを写真で紹介している。シュシュやヘアゴム、クリップやヘアピンなどが種類別に透明なケースに収納されており、子どもたちがアイテムを探しやすくするような工夫がされている。
この投稿に、ファンからは「すごく参考になる」「真似したい」「シンデレラフィットしてて気持ちいい」「工夫に愛情感じる」「家事も育児も丁寧で本当に尊敬」などの声が上がっている。
近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
