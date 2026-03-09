ブリトニー・スピアーズの逮捕を受け、元夫3人がコメント
ブリトニー・スピアーズが、現地時間3月4日深夜にアルコールや薬物の影響下による運転の容疑で逮捕されたことを受け、元夫3人がコメントを発表した。
ブリトニーが2人の息子をもうけた元夫で、昨年10月には彼女との結婚生活を綴った暴露本『You Thought You Knew（原題）』を出版し、物議をかもしたケヴィン・フェダーラインは、弁護士を通じてゴシップサイトTMZに声明を発表。
「ケヴィンはブリトニーの幸せを祈っており、助けが必要であれば、彼女が抵抗せずに受け入れることを望んでいます」と述べ、メディアで報道されている以上のことは知らないとしたうえで、「一度きりのことで済むのかが心配だ」と付け加えた。
一方、最初の夫で結婚後55時間で婚姻無効となったことで知られるジェイソン・アレクサンダーは、自身のインスタグラムで「ブリトニー・スピアーズに関する報道は行き過ぎだ」とコメント。
「もし報道が正しければ、彼女の呼気アルコール濃度は0.06であり、大多数の州の法基準を下回る。また、彼女の体内に残っていた薬物が合法的に処方されたものであった場合、話は全く変わる。今議論されているのは、せいぜい軽犯罪、つまり無謀運転や、車内で薬物が見つかったとしても単純所持といった罪状にすぎない。それなのに、インターネット上では『泥酔して運転』『リハビリ施設』といった憶測が飛び交っている。証拠も何もないのに」綴り、「これこそが、メディアによる言説が制御不可能に陥る仕組みだ。噂は真実よりも速く広がり、真実が明らかになるより先に、裁かれてしまう。ブリトニー・スピアーズも他の人と同様に、憶測に基づいた記事ではなく、事実と公平性、しかるべき手続きが与えられるべきだ。人生がメディアの見世物となる前に、真実を明らかにしよう」と訴えた。
また、2016年に交際を始め、ブリトニーが成年後見制度から自由になった2022年6月に結婚し、2024年に離婚後も事あるごとにブリトニーを擁護する発言を行ってきたサム・アスガリは、FOXニュースのインタビューで、「人が過ちを犯すことについては、僕は理解しています」と述べ、「誰もがプライバシーを持つ権利があります。メディアは過去から学び、彼女に必要なプライバシーを提供することを願っています」と話したという。
なおブリトニーは、3月4日「高速で不安定な運転をしていた」ところを、カリフォルニア州のハイウェイパトロールに発見され、薬物とアルコールの影響下で運転したとして逮捕された。TMZによると、車内から錠剤が見つかり、捜査が進められているという。錠剤はブリトニーがメキシコ旅行中に購入した処方薬アデロールとみられているようだ。
