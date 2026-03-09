情熱と芸術を武器に裸で世界へ抗った女性“オクサナ・シャチコ”の魂の物語『OXANA』場面カット解禁
革命家オクサナ・シャチコの壮絶な人生に着想を得た映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』より、場面写真が解禁された。
【写真】映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面写真ギャラリー
アーティストであり活動家、そしてトップレスによる抗議で知られるフェミニスト活動団体「FEMEN」の共同創設者であるオクサナ・シャチコ。本作は、社会不安と政治的緊張を内包するウクライナに生まれ、乳房をあらわにした上半身にメッセージを記し、花冠を頭にまとった強烈なスタイルで抗議活動を続け、わずか31年という短い生涯を闘いに捧げたひとりの革命家の人生に着想を得た、実話に基づく物語だ。
FEMENが誕生した2008年、ウクライナは社会不安と政治的緊張のただ中にあった。女性への暴力は黙認され、宗教は権威の象徴となり、若者たちの未来は奪われていた。そんな環境で、オクサナは仲間たちとともに身体をキャンバスに変え、世界へ向けて声を上げる。その抗議は瞬く間に国境を越え、ヨーロッパ中のメディアを揺るがし、“セクストリミズム”と呼ばれる新たな政治表現として世界的な注目を集めた。
彼女たちはロシアのプーチン、ベラルーシのルカシェンコといった権力者を正面から批判し、体制の沈黙を破り続けた。だが、闘いの代償はあまりに大きかった。ベラルーシでの拘束、ロシアでの暴力、そして亡命。2013年、オクサナはパリへ逃れ、政治難民として新たな生活を始める。しかし、自由を求めてたどり着いたはずの地で、彼女は再び孤独と向き合うことになる。理念を掲げた運動がブランド化し、イメージが先行し、その渦に飲み込まれていくのだった。
オクサナはその変質に苦悩しながらも、絵筆を取り、抗議し、考え続けた。芸術と闘争は、彼女にとって切り離せない“生きるための手段”だったのだ。
本作は、そんな彼女の人生を、英雄譚としてではなく、迷い、傷つき、立ち上がり続けた“生身の人間”として描く。世界が再び揺らぐいま、私たち自身に問いかける。自由とは何か。闘うとはどういうことか。そして、どこまで自分を賭けられるのか。オクサナの短く激しい人生は、その問いを静かに、しかし確かに観客へと投げかける。
この度公開となった場面写真では、オクサナが街頭の討論サークルで出会ったアンナ、ラダたちと自由のために活動の場を設けることを誓い合い、彼女らが胸に秘めていた反逆精神が一気に噴出していく様子を捉えている。ロシアによる侵略が始まる十数年前―そこにはすでに、自由と尊厳、そして平和をめぐる女性たちの闘いがあった。
映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』は、第33回フランス映画祭にて3月22日に先行上映、5月22日より全国公開。
