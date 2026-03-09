タレントの有吉弘行が８日、テレビ朝日系「有吉クイズ」で、年末の独特の過ごし方を明かし、後輩芸人を驚かせた。

この日は名物企画の「有吉と行くメモドライブ」。参加者は有吉、すゑひろがりずの南條、銀シャリの橋本、エバースの町田、ぼる塾のあんり、バッテリィズのエース。ドライブスタート早々、コーヒーが飲みたいという有吉のために、コーヒーショップで町田とエースがコーヒーの買い出しに行くことに。

車の中で待っていた有吉が、正月休みは取っている…などと話すと、橋本が年末に「自分の心のお疲れ様会みたいなのはする？」と質問。有吉は「毎年ね、ふるさと納税みたいなのでふぐを頼んでおいて。４人前とか５人前とか」とふぐを注文し「奥さんにも渡さず１人で全部食う」と驚き告白だ。

あんりは思わず「すごっ」と言ってしまい、有吉は「夜中に帰ってくる。大晦日。みんな寝てるじゃん？ふぐ５人前、１人で食べて。ふぐ刺し」と紅白司会の大役を終え、１人で食べる大量のふぐ刺しが何より楽しみの様子。橋本は「長嶋監督の食べ方ですよ」とツッコむと、有吉は「それを食べると、ああ今年も終わったなぁって感じ」と話していた。