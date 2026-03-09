萩原聖人「買ったクルマは人生で4台だけ、それもすべて…」 自身の愛車を明かす
麻雀のMリーガーで俳優の萩原聖人が9日、メンズファッション・ライフスタイル誌『GQ JAPAN』のインスタグラムに登場。自身の愛車について明かした。
【写真あり】萩原聖人、かつての愛車であるゴツイ“アメ車”の全貌
「愛車を見せてもらえば、その人の人生が見えてくる。気になる人のクルマに隠されたエピソードをたずねるシリーズ第86回の前編。俳優の萩原聖人さんが、かつて乗っていたアメ車に触れた！」というコメントとともに、萩原とシボレー『タホ』の2ショットを公開。
かつて乗っていたという同車を含め、「買ったクルマは人生で4台だけ、それもすべてアメ車なんですよ」「映画の影響でアメリカのクルマに憧れを抱くようになった記憶があります」と告白した。
また、“少しずつ仕事がうまくいくようになった時期”に2、3年乗っていたのが「中古の赤のカマロ」と明かし、「ガワが格好いいから好き」だったと語った。同記事では詳細に語っている。
