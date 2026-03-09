年商3億円から「月収8万円」に転落…借金1億円でも41歳男性が「幸せ」と語る理由
アマチュアのボディビル大会NABBA 2025-Over40 で優勝を飾った、ゾンビ井上さん（@ZOMBIE_INOUE）は41歳にして平均月収8万円ほど。しかしかつてはホストクラブや芸能事務所を経営し、年商3億円を誇った辣腕だ。単に収入だけをみれば没落に思える現在地を、「幸せ」と話すその理由とは――。
◆ゲイバーで食い繋いだ20代
――若い頃から社長になるのが夢だったと伺いました。
ゾンビ井上：そうですね。20歳くらいのとき、友人に誘われてネットワークビジネスを始めたんです。初期費用として浄水器を30万円くらいで買うやつなんですけど……。2年間くらい、かつての友人に連絡したりして努力をしたのですが、結局3万円くらいしか儲からなくて。初期費用の30万円があるから、27万円の赤字ですよね。
――2年間マイナスでよく食いしのげましたね。
ゾンビ井上：ネットワークビジネスでは稼げないので、ゲイバーで働いていたんです。昔の友人からは「やばいビジネスに手を出している」と警戒されていたし、ビジネスの特性上、いかにも羽振りがよいように見せないといけなかったので、友人が絶対に入ってこない業界を考えた結果、ゲイバーにたどり着きました。
◆“売り専”での壮絶な体験の数々
――井上さんの性的嗜好は？
ゾンビ井上：完全なノンケです。ただ、そのゲイバーは非常に健全なお店でした。でも時給が800円くらいでした。それで、店に隠れて、いわゆる“売り専”の非合法っぽいお店でお客を取ることにしたんです。
――アンダーグラウンドですね。どのようなお客さんとどんなことをするのでしょうか。
ゾンビ井上：お客さんは30代〜70代くらいまでいたと思います。趣味嗜好もさまざまで、攻められたい人もいれば、自分が攻めたいという人もいました。70代のおじいちゃんから攻められているとき、懸命に妄想をして、懸命に果てたりしていました。30代のお客さんで3時間コースで予約する人に、私は“はじめて”を奪われるんですが、先方が体力もあるのでかなりしんどかったですね。
――ひとりのお客さんあたり報酬はいくらもらえるのでしょう。
ゾンビ井上：だいたい5000円前後だったと思いますね。店が半分以上持って行くようなシステムだったと記憶しています。
◆目立つポジションから一転して対人恐怖症に
――時系列が前後しますが、ネットワークビジネス以前は、野球に打ち込む青年だったと伺いました。
ゾンビ井上：小学校から高校まで野球をやっていて、特に中学時代はエースを務めてそこそこ活躍していたと思います。高校では強豪校の硬式野球部に所属しましたが、3年間1度もベンチ入りすらできませんでした。
また部活以外にも、中学時代は生徒会副会長をやるなど、学校生活をきちんと送っていたほうだと思います。ただ、生徒会の集会などで全校生徒を目の前にしたある日、急にみんなの視線が恐ろしく感じられて、鼓動がありえないくらい速くなり、呼吸が浅くなってしまったんです。それ以来、みんなの前に立つのが怖くて、集会で話す文言を極力短くするなどしていました。先生や生徒たちは「どうしちゃったんだろう」と思ったと思います。詳しくはわからないものの、一種の対人恐怖症になっていたのかもしれません。
――大学もそれで中退された。
ゾンビ井上：そうなんです。大学の授業中に、急にフラッシュバックしてしまって。親や友人には言えないので、「音楽でプロになりたいから大学は辞める」とか言って。実際、バンドを組んでベースを担当していたのは事実なのですが、本当は他人の目が怖かったんですよね。
――バンドも注目されそうですが。
ゾンビ井上：注目が怖いと言うよりも、その注目された環境のなかで私が言葉を話すことで、脈が早くなって呼吸ができなくなってしまうんです。ベースは喋らないので大丈夫でした。
