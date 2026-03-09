演歌歌手の藤あや子が8日、自身のアメブロを更新。連日熱戦が続くWBCの観戦に没頭し、用意した夕食を食べるタイミングを逃してしまったという微笑ましいエピソードを明かした。

【映像】藤あや子、24歳年下夫との乾杯ショット＆私服＆大胆衣装

「おでん」と題してブログを更新した藤は、宿敵・韓国との一戦をテレビ観戦。当初はおでんを食べながら応援する予定だったが、「あまりの接戦で目が離せず、逆転した時点でほっとして頂きました」と、試合の緊迫感に圧倒され、勝利の道筋が見えるまで箸が進まなかったことを告白した。

ブログでは、観戦のお供として用意された豪華な「あや子メシ」の写真も公開。メインのおでんのほか、牡蠣フライ、いかの天ぷら、ひじき、小松菜の煮浸し、切り干し大根、かぼちゃ煮、さらには「鶏めし」に自家製のぬか漬けが並んだ。

「韓国戦はやっぱり盛り上がるーーー」と興奮冷めやらぬ様子の藤は、オーストラリア戦についても「全勝同士の対戦も熱いね」と言及。早くも今夜の献立を考え中だと言い、「皆さんも盛り上がりましょうね」と全国のファンへ呼びかけた。

この投稿にファンからは「とっても美味しそうです」「おでん今の時期最高ですね」などのコメントが寄せられている。