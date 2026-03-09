担当機は「D-ABYN」

ドイツのルフトハンザ航空が2026年3月、創立100周年を記念した特別デザインをまとった、「ジャンボ機」ボーイング747-8を公開しました。これを見たユーザーからは、SNSなどで多くの反響が寄せられています。

【写真】えっ…これがSNSで話題の「超かっこいい塗装のジャンボ機」全貌です

この100周年特別塗装機は、胴体は青ベースでそのうえに白い「ツル」が描かれているほか、胴体左側に「100」、右側には「1926/2026」、機体下面に「100」の文字が描かれているというものです。この特別デザインはこのたび公開された747-8「D-ABYN」のほか、エアバスA350、ボーイング787-9など7機に実装されます。

当初よりこのデザインはSNSユーザーより絶大な支持を得ており、デザイン公開時には「これぞ記念塗装の傑作」「全ルフトハンザ機に施されるべきです」といったコメントが寄せられました。そのなかでとくに、根強いファンの多い「ジャンボ機」への特別デザイン実施ということで、その機体を見たユーザーからは「これまでで最高だと思う」「超クール」「最高かよ」「セクシーだ」といったコメントが寄せられています。