¥«¥Í¥¹À½ÌÍ É±Ï©¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¶¨»¿ ¤Ë¤å¤¦¤á¤ó1800¿Í¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦

¡¡¥«¥Í¥¹À½ÌÍ¤Ï¡¢2·î22Æü¤ËÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀ¤³¦°ä»º É±Ï©¾ë¥Þ¥é¥½¥ó2026¡×¤Ë¶¨»¿¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÉô¤Î¥³¡¼¥¹ÃæÈ×¤Ë¤¢¤¿¤ë28ÒÃÏÅÀ¤Î¥¨¥¤¥É¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÖÆÃÀ½¤È¤í¤íº«ÉÛÆþ¤ê¤Ë¤å¤¦¤á¤ó¡×Ìó1800¿©¤ò»²²Ã¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤ÏÉ±Ï©»Ô¤ÎÆü¹â¿©ÉÊ¹©¶È¤È¶¦Æ±¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡£ÇÅËáÃÏ°è¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤È¤·¤ÆÆ±¼Ò¤¬¤È¤í¤íº«ÉÛ¤ò¡¢¥«¥Í¥¹À½ÌÍ¤¬¡Ö¼ê±ä¤½¤¦¤á¤ó Í¬ÊÝÇµ»å ¾åµéÉÊ¡×¤ò¡¢ÀéÂå¤Î°ìÈÖ¤¬¡ÖÏÂ¤Î½Ð½Á¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤È±öÊ¬¡¢Ãº¿å²½Êª¡ÊÅüÊ¬¡Ë¤¬Êäµë¤Ç¤¡¢°ß¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤«¤é¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¤³¦°ä»ºÉ±Ï©¾ë¥Þ¥é¥½¥ó¡×¤Ï¡¢¹ñÊõ¡¦É±Ï©¾ë¤òË¾¤ß¤Ê¤¬¤é¾ë²¼Ä®¤ä¼«Á³Ë¤«¤Ê·Ê¿§¤òÁö¤ë¿Íµ¤¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡£¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢5Ò¤Þ¤Ç¤òÁö¤ë¥Õ¥¡¥ó¥é¥ó¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÌó1Ëü5000¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£