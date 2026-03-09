デヴィッド・ゲッタ（David Guetta）とジェニファー・ロペス（Jennifer Lopez）が、コラボレーションソング「Save Me Tonight」を3月6日にリリースした。

（関連：【映像あり】デヴィッド・ゲッタ×ジェニファー・ロペス、コラボ曲「Save Me Tonight」オフィシャルパフォーマンスビデオ）

同楽曲は、空にも届きそうな高音のボーカル、壮大で広がりのある感情、そしてアップビートなリズムを組み合わせた壮大なダンスポップシングルとなっている。

ジェニファーのレジデンシー公演『THE JLO SHOW』が、ラスベガスの象徴的なリゾートテル シーザーズ・パレス内にあり、エンターテイメントの中心地となっているザ・コロシアムにて幕を開けるタイミングでリリースされた同楽曲。ジェニファーが昨夏の『World Pride Music Festival』と自身のツアーで告知をして以来のリリースとなった。あわせて、これらの舞台での瞬間を捉えたオフィシャルパフォーマンスビデオも公開されている。

（文＝リアルサウンド編集部）