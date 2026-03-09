「犯人は自分なんだよなぁ」大谷翔平が公開したデコピンの“物憂げな表情”…「ギャップが可愛すぎますね！」

デコピンがぬいぐるみを破壊したと思われる写真を大谷が投稿した(C)Getty Images

ドジャースの大谷翔平が3月9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、愛犬のデコピンがぬいぐるみを“破壊”したと思われる様子を公開している。

インスタには、目の部分がくりぬかれたようになっているくまのぬいぐるみと、続けてそれを見つめているデコピンの写真が投稿されている。さらに、鼻の部分が引きちぎられたようなくまのぬいぐるみもあり、2個ともデコピンの“仕業”と思われる。

これを受け、SNS上では「デコピンのしょんぼりした顔が可愛すぎる… でもぬいぐるみは大惨事ですね」「コラッ！メッ！！ デコピンやっちゃった？」「デコピンの反省ショット、可愛すぎる！」「ふふっデコピン可愛い〜もの憂げな表情してるけど、犯人は自分なんだよなぁ」「デコピン、ぬいぐるみを破壊して物憂げな表情…そのギャップが可愛すぎますね！」と、続々と反応が寄せられていた。

一方、大谷は侍ジャパンのメンバーとして東京ドームでのWBC1次ラウンドで躍動。8日のオーストラリア戦後には勝利を示すように、勝ち星と同じ3つの星を並べて投稿した。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]