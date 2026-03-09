大物アーティストも“感激”…フィギュア17歳女子の快挙に届けた言葉　ファンも「勇気を与えてくれる楽曲ですね」

4連覇を決めた島田麻央の演技に大物歌手も感激した(C)Getty Images

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権で史上初の4連覇を達成した17歳の島田麻央に対し、フリーで使用した『Miracle』を作詞作曲したYOSHIKIも祝福の声を上げた。

YOSHIKIは自身のXで「演技は感動的、作曲者としても、とても嬉しく思います」と綴り、島田の演技の動画を添えた。

SNS上では「YOSHIKIさんの壮大で美しいMiracleに合わせて華麗に舞う麻央ちゃんの素晴らしい演技 何度観ても感動します」「Miracleはあらゆる人の背中を押してくれて 勇気を与えてくれる楽曲ですね」「加えて曲も最高傑作」「最後Xポーズしてくれてるようでホッコリ」と、感動の声が続々と寄せられていた。

島田は昨年12月に行われた全日本選手権でYOSHIKIと対面し、インスタでも2ショットを公開し「この素晴らしい曲を使わせていただけただけではなく応援していただけて本当に本当に嬉しいです！！ お忙しい中会場まで見に来て下さって本当にありがとうございました」と、YOSHIKIに感謝のコメントを寄せていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]