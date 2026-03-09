増加が続くインバウンドに対応しようと、札幌駅周辺でホテルのリニューアルが相次いでいます。



それぞれのホテルの戦略を取材しました。

新鮮なマグロに、光り輝くイクラ。



ホタテの身は存在感たっぷりです。



こうした海の幸のセルフ丼など、朝食ビュッフェが人気のホテルで新たに手掛けたのがー



（庭野アナウンサー）「ことし１月にオープンしたお部屋ですが、シックな色味で高級感がありますね。そして大きなテレビを見ながらくつろげるリビングのようなスペースもあるんです。さらに、扉の向こうには大きなベッドが２つ。大きなキャリーケースを持っていても安心して過ごせそうな広さがあります」





高層階エグゼクティブフロアに設けた一室です。「雪景色」をテーマに、北海道の冬の「吹雪」をモチーフにしました。今回部屋をリニューアルしたのは、札幌駅の目の前のこちらのホテルです。

さらに、女性専用のレディースフロアの客室ではー



高級ドライヤーや旅先がちょっと楽しみになる美容グッズが揃うなか、念頭にあるのはインバウンドだといいます。



（ホテルグレイスリー札幌 若山政彦担当支配人）「開業当時はホテル自体はビジネス客をターゲットに開業したのですが、豊富な観光資源がある北海道ですので、観光客が増えてきた。国内外含めた観光客・レジャー層・ファミリー層を狙って改装しております」

一方、こちらのホテルの戦略はー



（庭野アナウンサー）「リニューアルした部屋は２つのベッドの他に大きなソファもある広々とした部屋ですが、実は…さらに２つのベッドを加えて４人まで泊まることができます」



グループの宿泊客を受け入れようと、部屋の大きさを広くしました。



３、４人で泊まることができる部屋を従来の２０部屋から１４０部屋に増やしたといいます。



（三井ガーデンホテル札幌 西未来さん）「インバウンドのお客様が増えたので、グループやファミリーの方にもご利用いただける３人から４人のお部屋を増設いたしました。稼働率は前年度より変わっていませんし、全体の客室数も減りましたが、利用人数が増えたので売り上げも上がっています」



部屋をリニューアルすることで「インバウンド」など観光客が快適に過ごせる環境を整える札幌市のホテル。



今後ますます各ホテルの取り組みが加速しそうです。