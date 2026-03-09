最強・日本と大接戦なのに虚しい現実 豪投手が漏らした“野球選手”としての本音「帰ったら『野球なんてやってるの』って聞かれる」【WBC】
日本打線を翻弄したマクドナルド(C)Getty Images
勝利まで紙一重の攻防だった。3月8日に東京ドームで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の一戦で、オーストラリアは日本に3-4と惜敗。準々決勝ラウンド進出は、9日19時にプレーボールする韓国戦の結果次第という形となった。
【動画】頼りになり過ぎる侍の4番！吉田正尚の逆転2ランを見る
大谷翔平や鈴木誠也を擁する“最強軍団”とヒリヒリとする投手戦を繰り広げた。しかし、最後の最後で力及ばなかった。6回に若月健矢の悪送球の間で先制点を挙げたオーストラリアだったが、7回に回跨ぎでマウンドに立ったジョン・ケネディが2死一塁で吉田正尚に痛恨の逆転2ランを被弾。さらに8回にも代打となった佐藤輝明の適時二塁打と押し出し四球で2点を献上し、突き放された。
9回の攻撃で日本の守護神・大勢からアレックス・ホールとリクソン・ウィングローブがそれぞれソロ本塁打を放って1点差にまで肉薄したオーストラリア。勝利こそもぎとれなかったが、日本に対して爪痕を刻んだのは確かだ。
選手たちからも自信に溢れた言葉が漏れた。試合後に代表チームの公式Xアカウントで「まるでおとぎ話みたいだった。本当にあと少しだったんだ」と振り返ったのは、先発マウンドに立ったコナー・マクドナルドだ。
長身から投げ下ろす4シームとカーブを軸に、3回（54球）を投げたマクドナルドが打たれたヒットは、わずか1本。前日までの2戦で計21得点を叩き出していた日本打線を見事に翻弄した。
短期決戦とはいえ、日本の強力なスラッガーたちと互角以上に渡り合った。だからこそ、思うところがある。両親や、ラグビー・リーグワンの東芝ブレイブルーパス東京に所属する弟のカラムも観戦に来ていたというマクドナルドは、「一つ教えてあげよう」と切り出し、こう続けた。
「故郷に帰って俺たちが『野球やってる』って言うと、誰もが驚いて「えっ？ オーストラリアで野球やってるの？」って言うんだ。そんな話は本当にうんざりなんだ。俺たちはやってるんだよ！ おい、見てくれよと言いたいね。だって今日の俺たちは、世界最強チームをヒット数で上回ったし、6回まではリードもしてた。それなのにオーストラリアに帰ったら『野球なんてやってるの』って聞かれるんだぜ」
母国の反響の小ささに本音を漏らしつつも、「俺たちは実力以上のことをやり遂げる」と胸を張ったマクドナルドは、「今夜のことは一生忘れないだろうな」としみじみと語っている。
「明日（韓国戦）がこそが大一番になる。もちろん、世界最強のチームに1点差で敗れたのは悔しい。でも、それと同時に俺たちが彼らを倒せたかもしれないという事実に誇りを持ってもいい。韓国との闘うための自信に繋げるだけだ」
はたして、日本を苦しめたオーストラリアは8強への扉をこじ開けられるのか。9日19時に始まる韓国戦で勝利するか、負けても6失点以内かつ4点差以内なら1次ラウンド突破は決まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]