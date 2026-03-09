ÀéÍÕ¡¦µ×Î±Î¤Àþ°ìÉô¤ÎÇÑ»ßÆÏÄó½Ð¡¡JRÅì¡¢ÍøÍÑ¼Ô¸º¤Ç´ÉÆâ½é
¡¡JRÅìÆüËÜ¤Ï9Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Îµ×Î±Î¤Àþ¤Î¤¦¤Á¡¢·¯ÄÅ»Ô¤Îµ×Î±Î¤¡½¾åÁíµµ»³´Ö¡Ê9.6¥¥í¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å´Æ»»ö¶È¤ÎÇÑ»ß¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ËÆÏ¤±½Ð¤¿¡£2027Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤ÇÇÑ»ß¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£ºÒ³²¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò½ü¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¸º¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿ÇÑÀþ¤ÏJRÅì´ÉÆâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£ÂåÂØ¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤Æ·¯ÄÅ»Ô¤¬±èÀþ¤Ç¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡JRÅìÆüËÜÀéÍÕ»Ù¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¶è´Ö¤Ï¾èµÒ¿ô¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ëÊ¿¶ÑÄÌ²á¿Í°÷¤¬1Æü55¿Í¡Ê21Ç¯ÅÙ»þÅÀ¡Ë¤È¾¯¤Ê¤¯ÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¥Ð¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¸òÄÌÂÎ·Ï¤ÎÊý¤¬ÍøÊØÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÂØ¥Ð¥¹¤Ï¡¢27Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¡£18Ç¯´ÖÊ¬¤ÎÈñÍÑ20²¯±ß¤òJRÅì¤¬Á´³ÛÉéÃ´¤¹¤ë¡£