高級寿司屋が世界のセレブを惹きつける理由は何か。さかなプロダクション代表のながさき一生さんは「高級寿司の価値は、職人はもちろん、裏方、サービススタッフ、ソムリエなど、職人を支え、場の完成度を高めるための『人』に依存している。そのすべてを『納得できる価値』として価格に昇華させる。この繊細なバランスの上に、高級寿司ビジネスは成り立っている」という――。

■寿司には日本文化がつまっている

寿司は、日本文化を象徴する料理として世界に知られています。しかし、その理由を「魚を生で食べるから」「見た目が美しいから」といった表層的な特徴だけで説明することはできません。

寿司が特別な存在であるのは、その成り立ちや提供のされ方の中に、日本人の価値観や美意識が凝縮されているからです。

まず、寿司には「季節を食べる」という感覚が組み込まれています。旬の魚を重視し、同じネタであっても時期によって扱い方を変える。

これは、自然を人間の都合で支配するのではなく、変化を受け入れ、寄り添うという日本的な自然観に基づいています。海外の方々にとって、この感覚は新鮮に映ることが多いでしょう。

寿司店の空間にも、日本文化の特徴が現れています。カウンター越しに職人と客が向き合う配置は、近すぎず遠すぎない距離感を生み出します。

必要以上に踏み込まない一方で、完全に切り離されることもありません。この「間」を大切にする感覚は、日本の建築や芸能にも共通しています。

さらに、寿司の世界では「言葉にしない理解」が重視されます。寿司店のコミュニケーションは饒舌ではありません。多くを説明せずとも、察し合いながら関係が成り立っていきます。

これは、明確な主張や説明を重視する文化とは対照的で、日本社会における暗黙知の重要性をよく表しています。

■食べ進めるうちに「何かが違う」と感じる

寿司における「おまかせ」も、日本文化を象徴する仕組みです。すべてを自分で選ぶのではなく、相手を信頼して委ねる。この行為には、相互の責任と敬意が含まれています。

職人は信頼に応える義務を負い、客は結果を受け止める姿勢を持ちます。この関係性は、契約やルールだけで成り立つものではありません。

海外の人々が寿司に強い印象を受ける理由は、こうした価値観が料理体験を通じて自然に伝わるからです。説明されなくても、食べ進めるうちに「何かが違う」と感じます。それは、日本文化の一端に身体的に触れている感覚と言えるでしょう。

寿司は、日本文化を学ぶための入口でもあります。形式ばった知識としてではなく、味わい、空間、時間を通じて理解される文化です。だからこそ寿司は、言語や国境を越えて受け入れられ、世界中の人々を惹きつけ続けています。

寿司に詰まっているのは、魚だけではありません。日本人が長い時間をかけて培ってきた価値観そのものが、一貫一貫に込められているのです。

■高級寿司のビジネス事情

回転寿司が「高品質なスニーカー」を大量生産する仕組みだとすれば、高級寿司の世界は、職人が一足ずつ足の形を測りながら仕立てるオーダーメイドの革靴に近いビジネスモデルです。

引き算の論理で効率を突き詰める回転寿司に対し、高級寿司は、いかに価値を積み上げ、その分を正当に価格へ反映させるかという「足し算の論理」で成り立っています。

ただし、高級寿司は「高利少売で儲かる商売」というほど単純ではありません。

まず、売上にははっきりとした天井があります。多くの店はカウンターのみで、席数は限られ、一日に対応できる客数も決まっています。体験の質を守る以上、回転率を無理に上げることもできません。つまり、構造的に売上規模が大きくなりにくいビジネスなのです。

一方で、コストは確実に積み上がります。

最高の魚の仕入れはもちろん、立地、内装、温度や湿度を管理する設備など、いわば店全体が一つの舞台です。これらは削ればすぐに体験の質に跳ね返るため、妥協が許されません。

その結果、高級寿司店は、かかったコストを一つずつ価値として積み上げ、単価に反映させていく「積み上げ型」の経営を取らざるを得ないのです。

こうした不安定な仕入れとコスト構造を、最も合理的かつ魅力的に解決しているのが「おまかせ」という提供スタイルです。

客にメニューを選ばせず、職人がその日の入荷状況を踏まえて最適な流れを組み立てる。これにより、魚の個体差に合わせた最高の一貫を出せるだけでなく、仕入れた魚を最も良い状態で使い切ることができます。生ものを扱う商売において、これは究極の在庫管理でもあります。

■世界中のセレブを惹きつけ続ける理由

近年、高級寿司店でランチ営業をやめる店が増えているのも、この文脈で理解できます。仕込み時間の確保、クオリティの維持、そして価値を「夜一本」に凝縮し、その分を単価に正直に反映させる。これは贅沢ではなく、極めて現実的な経営判断です。

高級寿司の価値は、今も昔も「人」に強く依存しています。ただし、その「人」の内訳は変わってきました。

かつては職人一人のカリスマ性がすべてでしたが、現在はチームとして体験をつくる時代です。最高の状態でネタを回す裏方、空間の空気を整えるサービススタッフ、酒との相性を設計するソムリエなど、職人を支え、場の完成度を高めるための「お世話をする人」が増えています。

この手厚い布陣が生み出すホスピタリティこそが、現代の高級寿司の付加価値であり、同時に人件費というコストの上積みにもつながっています。

職人個人の技を核にしながら、店全体で一期一会の体験を演出し、そのすべてを「納得できる価値」として価格に昇華させる。この繊細なバランスの上に、高級寿司ビジネスは成り立っています。

寿司は日本文化の結晶であると同時に、現実の経済の中で生きる商品でもあります。

海外展開においても、単に技術を移すだけでは足りません。この「人と空間の布陣」をどう再現し、価格に見合う体験として伝えるかが問われます。

効率化を追い求めるビジネスとは真逆の、この「人の介在」が生む贅沢さこそが、世界中のセレブを惹きつけ続けている理由なのだと思います。

