ディズニー、ダッフィーのギフト用グッズを4月14日発売メッセージを添えられるぬいぐるみなどを販売
【ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ】 4月14日 発売 価格：ぬいぐるみマスコット メッセージカード付 2,400円など
(C)Disney
東京ディズニーシーは、グッズ「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」を4月14日より発売する。価格はぬいぐるみマスコット メッセージカード付が2,400円など。
「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」は、ギフト用に最適なダッフィー＆フレンズの新たなグッズシリーズ。メッセージカードを付けられるぬいぐるみのほか、ミニタオルやグリーティングカード、ラッピングバッグなどが登場する。販売場所はマクダックス・デパートメントストア。
ぬいぐるみマスコット メッセージカード付き 2,400円
ぬいぐるみマスコット メッセージカード付き 2,400円
ぬいぐるみコスチューム 1,900円（ぬいぐるみは別売り）
ミニタオル 1,300円
グリーティングカード 600円
ラッピングバッグ 400円
ラッピングバッグ 600円
ラッピングバッグ 800円
イメージカット
