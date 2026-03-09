【ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ】 4月14日 発売 価格：ぬいぐるみマスコット メッセージカード付 2,400円など

東京ディズニーシーは、グッズ「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」を4月14日より発売する。価格はぬいぐるみマスコット メッセージカード付が2,400円など。

「ダッフィー＆フレンズのギフトシリーズ」は、ギフト用に最適なダッフィー＆フレンズの新たなグッズシリーズ。メッセージカードを付けられるぬいぐるみのほか、ミニタオルやグリーティングカード、ラッピングバッグなどが登場する。販売場所はマクダックス・デパートメントストア。

ぬいぐるみマスコット メッセージカード付き 2,400円

ぬいぐるみコスチューム 1,900円（ぬいぐるみは別売り）

ミニタオル 1,300円

グリーティングカード 600円

ラッピングバッグ 400円

ラッピングバッグ 600円

ラッピングバッグ 800円

イメージカット

(C)Disney

