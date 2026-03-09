木下優樹菜、ハタチの美人姪を顔出し公開「遺伝子強すぎ」「そっくり」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/03/09】元タレントの木下優樹菜が3月8日、自身のInstagramストーリーズを更新。姪との2ショットを公開した。
【写真】芸人の30代元妻「美形遺伝子強すぎ」20歳姪っ子との“そっくり”2ショット
木下は「可愛い可愛い私の姪っ子が20歳で成人したのでランチデートン」と記し、マカロンやイチゴが盛り付けられたデザートプレートを手にした写真を投稿。「楽しいhappyな日々を送れますように 愛を込めて 叔母さんからw」とメッセージを添えている。
また「20代たのしめよ！！」と記した姪とのプリクラショットも披露。頭にサングラスをのせた木下と、ハイトーンカラーのミディアムヘアにオフショルトップスを着こなした姪が並んでポーズを決める仲睦まじい姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「美形遺伝子強すぎ」「素敵な関係性」「そっくり」「仲良しで微笑ましい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
