4児の母・東原亜希、手作り弁当の“中身”が話題「朝から用意したの凄すぎ」「変わり種ですね」
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの東原亜希が3月9日、自身のInstagramを更新。豪華な手作り弁当の写真を公開し、話題となっている。
【写真】43歳4児の母モデル「朝から用意したの凄すぎ」“中身”話題の手作り弁当
東原は「今日のお弁当は天ぷらとそうめん」とつづり、写真を投稿。エビ2尾とシシトウ2本、サツマイモで作った天ぷら3種と唐揚げ2個が入った弁当箱と、薬味のネギを散らしたたっぷりのそうめん、そうめんのつゆが入っていると思われるジャーが並んでいる様子を公開している。
また「天気予報見てないので寒くないことを祈る 行ってらっしゃーーーい！」と続け、体が冷えないか少し不安を感じていることも明かしている。
この投稿に「朝から用意したの凄すぎ」「このお弁当欲しい」「変わり種ですね」「天ぷらのコツを教えて」「」「すごく美味しそう」「真似したい」などと注目が集まっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】43歳4児の母モデル「朝から用意したの凄すぎ」“中身”話題の手作り弁当
◆東原亜希、天ぷら×そうめんの弁当披露
東原は「今日のお弁当は天ぷらとそうめん」とつづり、写真を投稿。エビ2尾とシシトウ2本、サツマイモで作った天ぷら3種と唐揚げ2個が入った弁当箱と、薬味のネギを散らしたたっぷりのそうめん、そうめんのつゆが入っていると思われるジャーが並んでいる様子を公開している。
◆東原亜希の投稿に反響
この投稿に「朝から用意したの凄すぎ」「このお弁当欲しい」「変わり種ですね」「天ぷらのコツを教えて」「」「すごく美味しそう」「真似したい」などと注目が集まっている。
東原は、2008年1月に柔道五輪金メダリストで日本男子前監督の井上康生氏と結婚し、2009年5月に第1子長女、2010年11月に第2子長男が誕生。2015年7月に双子の女児を出産し、6人家族となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】