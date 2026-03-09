BLACKPINK・ジェニー、パリでのファン対応に疲弊した面持ち「今日は自分だけの時間を…」

ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーがファンに囲まれるなか、落ち着いた態度で対処した。

3月9日、海外の芸能ニュースを扱うSNSアカウント「Vendetta Dailly」には、「パリでファンとともにいる姿が捉えられた」という文章とともに、ジェニーの動画が公開された。

【写真】ジェニーのド派手な誕生日クラブ動画が炎上

公開された動画のなかのジェニーは、フランス・パリの街を歩いていたところ、多くのファンに囲まれた。ほとんどのファンは遠くから距離を保って彼女を見ていたが、一部のファンはジェニーの前を遮り、移動できなくするなど、騒がしい様子を見せた。

ジェニーのマネージャーは、「サインをしたら、私たちを放っておいてくれるか」と丁重に協力を求めた。ジェニーもやはり「今日は自分だけの時間を持っても良いか」と理解を求めた。

（写真＝オンラインコミュニティ）パリで目撃されたジェニー

ジェニーは、一部のファンのサインのお願いに応じたが、疲弊した様子が見てとれた。そのなかで彼女は「約束を守ってほしい」とファンに訴えた。

なお、ジェニーは3月9日（現地時間）、パリで開催されるラグジュアリーブランド「CHANEL（シャネル）の2026秋冬コレクションショーに出席する予定だ。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。