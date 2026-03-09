自称・男性の女性詐欺師に騙された韓国元女性アスリート、元夫の不倫を再暴露へ「家庭破壊犯の蛮行」

フェンシング元韓国代表のナム・ヒョニが、元夫である元競輪選手の不倫疑惑に関して、さらなる暴露を予告した。

ナム・ヒョニは3月9日、自身のSNSに「家庭破壊犯の蛮行」と題した文章を投稿。

【写真】ナム・ヒョニ、女性との“行為”を告白「男だった」

その中で「不当な結果が出ないようにしてください。ありのままの真実が明らかになるべきです」と訴えた。

続けて「もし納得のいかない結果になれば、黙ってはいない」として、「2人の名前をA4用紙に書き連ね、大きな事態に巻き込んでやる」と強調。さらに「私は真実の結果を望んでいる。すべてを正したい」と付け加えた。

ナム・ヒョニと元夫は2011年に結婚し、娘を授かったが、2023年に破局している。

同年、ナム・ヒョニは自称・財閥3世のチョン・チョンジョとの再婚を発表したが、チョン氏は30億ウォン（約3億円）規模の詐欺容疑をかけられた前科者であることが判明。さらに、性別も男性ではなく女性であることが発覚し、韓国社会に大きな衝撃を与えた。

この過程で、チョン・チョンジョの詐欺の共犯者だったのではないかという疑いも浮上したナム・ヒョニだったが、最終的に嫌疑なしとの判決を受けている。

この騒動以降、特段目立った話題もなかったナム・ヒョニだったが、最近になってSNSを更新。元夫と不倫相手が交わしたと推測されるメッセージを公開するとともに、「この女のせいで離婚した」と明かし、本格的な暴露合戦を予告した。

（画像＝ナム・ヒョニSNS）

◇ナム・ヒョニ プロフィール

1981年9月29日生まれ。韓国・京畿道出身。身長154cm。大韓民国の元フェンシング選手。オリンピックは過去4大会に出場し、2008年北京大会で個人銀メダル、2012年ロンドン大会で団体銅メダルを獲得した。2011年に元自転車競技韓国代表のコン・ヒョソクと結婚、2013年4月に第一子となる娘が誕生したが、2022年8月に離婚を発表した。現在はソウル江南区でフェンシング教室「ナム・ヒョニ・インターナショナル・フェンシングアカデミー」を運営している。