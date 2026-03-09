フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）の男子で銅メダルを獲得した西野太翔（星槎国際高横浜）が９日、羽田空港に帰国した。初出場で表彰台に上がり「自己ベストを更新できたのがすごくうれしい。銅メダルもうれしいので、来年はもっと上を目指したい」とうなずいた。

ショートプログラム（ＳＰ）４位から出たフリーは、トウループ、サルコーの４回転ジャンプを決めて１６０・０９点の２位。逆転でメダルをつかんだ。２月のミラノ・コルティナ五輪では、日本男子として３大会連続となるダブル表彰台。１６歳の西野は「先輩のみなさんが頑張っているので、僕たちも頑張らないとだめだと思った。その気持ちで世界ジュニアも頑張れた」と語った。

来季は、今大会で２連覇を達成した中田璃士（ＴＯＫＩＯインカラミ）がシニアに転向。西野は「ジュニアを引っ張っていけるように」と意気込む。新たに大技の４回転ルッツに挑戦すると言う。「ジャンプの質はもちろん、スケーティングスキルももっと上げられるように」とさらなる成長を誓った。