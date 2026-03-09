「週刊ポスト」では震災の3か月後からノンフィクション作家・稲泉連氏による連載『復興の書店』を掲載した。被災直後から「本屋」を開け続け、15年後の今も営業を続ける岩手県山田町の大手書店を、稲泉氏が再び訪ねた。

【写真】震災後は「テント」の店舗で営業したことも。当時の店舗の写真や取材された新聞記事を今も大事に保存している

＊ ＊ ＊

やわらかな陽射しが差し込む土曜日の午前、岩手県山田町の商店街の一角にある「大手書店」には、様々なお客がやってきた。

岩手県出身の小説家・阿部暁子さんの本屋大賞受賞作『カフネ』を買い求める女性客がいれば、子ども向けの本を娘と探しに来る母親がいる。

「菊池雄星くんの本はありますか？ 昨日、テレビで見たの」

そんな声も聞こえたが、彼の新刊『こうやって、僕は戦い続けてきた。』は発売前。レジにいる大手英勇さんは「入ったら連絡しますね」と注文をメモする。

他にも小学校で流行している「ぷくぷくシール」を探す小学生の兄弟がいれば、地域の高齢者施設のスタッフが入居者のためにパズル誌を何冊か買っていく姿も──。

大手書店は店主の大手キミさん、娘の恵美子さん、そして、恵美子さんの息子の英勇さんの3人が家族で経営する町で唯一の書店だ。

15年前、彼女たちは津波で店舗を失い、公園に張ったテントの仮設商店街、プレハブの2つの仮設店舗を経て、2017年に現在の店舗で営業を再開した。

その始まりは震災直後、避難所で「本を取り寄せられないか」と聞かれたキミさんが、段ボール箱に本を並べて即席の"書店"を作ったことだった。大手さんたちも自宅を流された被災者だったが、「本はないの？」と聞かれたその時、キミさんは「やっぱり店をやんなきゃ」と思ったのだった。

テントでの営業の際は子どもたちのために小さな玩具やくじ引き、駄菓子も並べた。新刊本や文庫、雑誌やコミックのほか、文房具やちょっとした玩具も並ぶ今の売り場にも、当時の風景は受け継がれている。

「この町にはもう本屋さんがないから」

レジ前に置く売れ筋の本の仕入れを考えるのは、数年前に町に戻ってきた英勇さんの仕事だ。「お客さんが気軽に入りやすい雰囲気のお店にして、できるだけ続けていきたいですね」と、彼は言う。

学習ドリルの棚を整理しながら、恵美子さんも「今は時代の流れが速いですものね。息子にはいつも頼っています」と笑った。

そんな様子をにこやかに見つめるキミさんは88歳になった。

「お客さんに元気をもらっています」

書店の売り場にそうやって立つことが、彼女の元気の秘訣なのである。

「山田町にはもう本屋さんがないですからね」

そう言うと、恵美子さんが続けた。

「あの時は大変でしたが、今も同じ。こうやって必死に本屋をやっています」

レジの近くにいると、ドアの向こうからまた一人、女性のお客が店に歩いて来るのが見えた。

「いらっしゃいませ！」

三人の声が店内に響く。

その様子を見ていると、避難所で本を求める声から始まったこの書店が、今も町にとって必要な場所であり続けていることが分かる。

町の風景が移り変わる中で、大手さん家族が守り続けてきた「書店のある町の時間」が、そこには確かに流れていた。

取材・文／稲泉連（ノンフィクション作家） 撮影／公文健太郎

※週刊ポスト2026年3月20・27日号