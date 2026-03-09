東京、神奈川、千葉、埼玉、栃木の1都4県にあるマンション内の部屋でメンズエステ店「神のエステ」を展開する実質経営者や従業員ら男女15人が2月16日に風俗営業法違反などで逮捕された。「同グループは、メンズエステ業界では有名な店だった」と語るのは都内でエステ店を経営する女性だ。

【写真】「法令遵守」を掲げていた

「ついに捜査のメスが入ってホッとしています。業界内での悪評は凄まじいものがあった店でしたから」

というのも真面目に美容エステを施術している店、とくに男性向けのコースを設定しているエステ店は、いわれのない風評被害に悩まされているという。

「問題の店は数十店舗も展開する大規模なグループで、風営法で禁じられている学校の近くやファミリーも多く住むマンションでも営業していました。エステと名乗ってはいますが、性的マッサージが受けられると評判だった。利用者からは完全に『風俗』と見られており、人気は高かった」（エステ店経営の女性）

サービスしないのかと怒る客も

いまは閉鎖されたグループ店舗の予約サイトには「施術内容リンパマッサージ／オイルマッサージ／指圧」、注意事項に「※当店は風俗店ではございません」とある。しかし、過去に勤務していたと思われる女性が宣伝の投稿をしていたSNSには「Eカップ」「密着としっかりマッサージが得意」「オプションのお話DMで詳しくできません」など、普通のマッサージ以外の”何か”をうかがわせる言葉が並んでいた。

これら違法メンズエステ店が拡大したため、普通のエステ店ではトラブルが増えている、と関東の別の男性向けエステを経営する男性がぼやく。

「私たちのような普通のエステ、マッサージ店に『風俗店ではないのか』と問い合わせがきたり、施術中に『性的サービスをなぜしない』と怒って帰る客など、いわゆる迷惑客が増えました」

「年齢確認がいい加減な店」が人気に

美容業界で長く仕事を続けてきたこの男性が危惧しているのは、あまり覚悟もないままに違法エステ店で働く女性たちが増えていることだ。

「風俗店で働くというのは、稼ぎたいとしても抵抗があるものです。でも、エステという看板のおかげで心理的なハ―ドルが下がって応募しやすい。働き始めてから性的サービスを強要されたら、もともと性的サービスするつもりがないなら辞めるでしょう。でも、こうした店に勤務しているという後ろめたさがあるから、絶対に秘密は守られると強く説得されると気持ちが揺らいで受け入れてしまう。領収書などを交わさない”チップ”ももらえるから、違法だということ以外は良いことばかりだと思うようになってしまう」

店の秘密は絶対に守られると経営側が宣言しても人の口に戸は立てられず、ネット上には、同店の違法営業情報をユーザー同士がやり取りしていた痕跡をあちこちに見つけることができる。その結果、今回の大規模摘発に繋がったと考えられる。これをきっかけにエステを名乗る違法な店が減るとよいのだが、そんな気配はない。

さらに、「風俗ではない」からなのか、未成年の女性が密かに従事する事例が相次いでいるという。

「違法店には、女の子の年齢確認がいい加減、給与未払いやスタッフに脅されたなどのトラブルが多いといった特徴があります。それでも未成年を働かせているなんて大問題なので、公式HPでのセラピスト紹介には絶対に書きません。でも噂は愛好者たちによってSNSで情報交換され、予約がとれないほどの人気を集めています」（美容業界の男性）

違法な界隈が大きくなることで、「エステティシャンやセラピストと名乗るだけで、いかがわしいサービスが連想されるようにならなければよいが」とため息まじりに男性は続けた。

「いつものことですが、こういった店が捜索されて逮捕者が出たというニュースが流れたると、すぐにその店の関係者から、別のエリアで名前を変えて店を新規オープンさせる、と顧客やセラピストの女性たちに案内が届くんですよ。。摘発されても人を替え場所を代え、店名を変えて同じようにやるだけ。いたちごっこです」（美容業界の男性）

逮捕や刑事罰を科されることは、違法エステ店を経営する人にとっては小さなことで、釈放されるとすぐに同じ商売を始める。あなたの家の隣に明日、突如「違法エステ」が開業してもおかしくない──。

●取材・文／宮添優