中国全人代、今会期2回目の「部長通路」取材 2026年3月9日 16時11分 新華社通信 ９日、取材を受ける交通運輸部の劉偉（りゅう・い）部長。（北京＝新華社記者／李鑫） 【新華社北京3月9日】中国の第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議は9日、北京の人民大会堂で、2回目の「部長通路」（閣僚らを対象とした特設スペース取材）が行われた。９日、取材を受ける交通運輸部の劉偉（りゅう・い）部長。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、取材を受ける農業農村部の韓俊（かん・しゅん）部長。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、取材を受ける農業農村部の韓俊（かん・しゅん）部長。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、取材を受ける国家体育総局の高志丹（こう・したん）局長。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、取材を受ける国家体育総局の高志丹（こう・したん）局長。（北京＝新華社記者／李鑫）９日、「部長通路」で取材する記者ら。（北京＝新華社記者／蔡湘鑫）９日、取材を受ける交通運輸部の劉偉（りゅう・い）部長。（北京＝新華社記者／李明剛）９日、取材を受ける農業農村部の韓俊（かん・しゅん）部長。（北京＝新華社記者／李明剛）９日、取材を受ける国家体育総局の高志丹（こう・したん）局長。（北京＝新華社記者／李明剛）