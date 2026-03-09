ヒカル「元アイドルがここまでのモノを」 雇用した元日向坂46メンバーの“成果”紹介し絶賛
YouTuberのヒカルが9日までに、自身のXを更新。「【紅白にも出た元アイドルを雇いました。】」という書き出しで、自身の会社で雇用している元日向坂46の高瀬愛奈さんについてつづった。
ヒカルが公開した元日向坂46メンバーの“成果”
ヒカルは1月に更新したYouTubeチャンネルの動画で、日向坂46を昨年5月に卒業した高瀬さんを自身が手がける会社「ReZARD」の広報として雇用したことを発表していた。
ヒカルは「YouTubeを見ている方は知っていると思いますが、ReZARDの社員として元アイドルのまなふぃを雇いました。芸能人やスポーツ選手って、どうしても『現役の時間』が中心に見られがちですが、実はその後のキャリアの方が長いです。トップで活躍していた人ほど、セカンドキャリアってすごく重要だと思っています。現役のときに積み上げた経験や知名度をどう活かしていくか？そこに新しい価値が生まれるので、とても大切なことです」と私見をつづった。
続けて「今はSNS戦国時代。企業もブランドも、ただ商品を作っているだけではなかなか届きません。どれだけいいものを作っても、『伝える力』がないと埋もれてしまう。だからこそ、出演側になれる人の価値はこれからもっと高くなると思っています。カメラの前で話す力、空気を作る力、そして人に見てもらう力。そういう経験を持っている人がブランドの中にいることはかなり大きいです。今回ReZARDに入ってくれたのも、そういう意味ですごく面白い挑戦だと思っています」とコメント。
「そして今回、シャンプーのまなふぃバージョンの新しいLPを本人に作ってもらいました。かなりいい仕上がりになっているのでぜひ見てみてください」とURLを添付。「元アイドルがここまでのモノを仕上げるまで成長しました」と絶賛した。
ヒカルが公開した元日向坂46メンバーの“成果”
ヒカルは1月に更新したYouTubeチャンネルの動画で、日向坂46を昨年5月に卒業した高瀬さんを自身が手がける会社「ReZARD」の広報として雇用したことを発表していた。
ヒカルは「YouTubeを見ている方は知っていると思いますが、ReZARDの社員として元アイドルのまなふぃを雇いました。芸能人やスポーツ選手って、どうしても『現役の時間』が中心に見られがちですが、実はその後のキャリアの方が長いです。トップで活躍していた人ほど、セカンドキャリアってすごく重要だと思っています。現役のときに積み上げた経験や知名度をどう活かしていくか？そこに新しい価値が生まれるので、とても大切なことです」と私見をつづった。
「そして今回、シャンプーのまなふぃバージョンの新しいLPを本人に作ってもらいました。かなりいい仕上がりになっているのでぜひ見てみてください」とURLを添付。「元アイドルがここまでのモノを仕上げるまで成長しました」と絶賛した。