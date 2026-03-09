元女優で実業家の君島十和子（59）に新たな注目が集まっている。自身のインスタに夫の誉幸(たかゆき)（明から改名・60）との動画をアップ。3月3日放送の「踊る！さんま御殿!!」では長女の憂(ゆう)樹(き)（28）と親子共演を果たした。

【まるで姉妹!?】「踊る！さんま御殿」に出演した君島十和子（59）と憂樹（28）の母娘ツーショット

「昨年12月に結婚30周年パーティーを開催。今年の正月は次女を含め家族4人でハワイ旅行と、『ゆる楽しい君島家』をテーマに発信を続ける」（女性誌記者）

君島は中学時代の雑誌モデルをきっかけに高校生で斎藤慶子も務めたJALのキャンギャルに就任。さらに大学進学を諦めモデルをしながら吉川十和子の名で88年のNHKドラマで女優デビュー。映画「極道の妻たち 三代目姐」でホステス役を演じた。



元女優で実業家の君島十和子 ©文藝春秋

「演技よりも美しさが芸のような女優。時代劇が似合い、『翔ぶが如く』など3本の大河に出演しましたが、大半のドラマは単発出演でした」（テレビ誌デスク）

「結婚相手の条件は年収3000万円以上で新居は白金と公言」

その「バブルっぷり」も関心を集めた。

「趣味がフェラガモなどのブランド靴集め。結婚相手の条件は年収3000万円以上で新居は白金と公言するなど、“嫌な女”と思われる一面も」（別の女性誌記者）

95年12月、皇室御用達の服飾デザイナー・君島一郎の息子で、副社長だった誉幸との結婚を発表。満面の笑みで会見に臨んだのも束の間、誉幸に隠し子がいたことが発覚した。

「君島ブランドは凋落したが、十和子は『結婚したい気持ちに変わりなかった』と後に語った」（同前）

「母親になっても生活感はないし、毛穴がないような透き通る肌」

さらに翌年、一郎氏急逝後、本妻の息子と遺産相続を巡るお家騒動が勃発。

「骨肉の争いも最終的に誉幸が跡継ぎになり決着。十和子は『外側が騒いでいたおかげで、内側は台風の目みたいに静かで仲良くなるきっかけになった』と話しており、夫婦の絆がさらに深まっていたそうです」（芸能デスク）

結婚を機に芸能界を引退した十和子は2人の娘を育てながら「大変な思いをした夫を綺麗な笑顔で迎えよう」と、美意識をさらに高め、独自に美を追求した。

「母親になっても生活感はないし、毛穴がないような透き通る肌とスタイルに『美のカリスマ』の異名が付いた。“トワラー”と呼ばれるファンは彼女が使うコスメを愛用」（美容記者）

君島家の大黒柱となった十和子は05年にスキンケアブランド「FTC」を立ち上げた。皮膚科の医師だった夫も同じ建物内に一昨年、クリニックを開業。

今年5月に還暦の十和子は将来設計も抜かりない。

「23年に宝塚を退団した長女を美のカリスマの跡継ぎとして教育。テレビの露出もその一環です」（同前）

美はトワに受け継がれる？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年3月12日号）