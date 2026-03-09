松山英樹は12位キープ 24歳レフティがトップ20入り【男子世界ランキング】
3月8日付けの男子世界ランキングが発表された。
米国男子ツアー「アーノルド・パーマー招待」を制した24歳レフティ、アクシャイ・バティア（米国）が39位から19位に浮上。自身初のトップ20入りとなった。同大会を41位で終えた松山英樹は12位をキープ。日本勢2番手以下は久常涼（65位）、中島啓太（118位）、金谷拓実（127位）、比嘉一貴（130位）、平田憲聖（180位）、金子駆大（193位）と続いている。米国男子ツアー裏大会「プエルトリコオープン」で初優勝を挙げたリッキー・カスティロ（米国）は、44人抜きとなる95位。DPワールド（欧州）ツアー「ヨハネスブルグオープン」を制したダン・ブラッドベリー（イングランド）は171位→125位に順位を上げた。香港でのLIVゴルフ第3戦を制したジョン・ラーム（スペイン）は、54位から36位に浮上した。
