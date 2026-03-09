難病を乗り越え昨年初Vの女子プロがDa-iCEライブへ“！ オタ活”満喫で「いっぱいパワーチャージ」
平塚新夢が自身のインスタグラムを更新。友人とDa-iCEのライブを楽しんだ様子を投稿すると、メンバーが写るポスターの前で撮った記念写真を公開した。
【写真】メンバーの1人、花村想太に「#飲みかけのタピオカ飲ませてみた」
平塚は日本の5人組ダンス＆ボーカルグループ“Da-iCE”の大ファン。「珍しくいっぱい撮ったから久々に載せちゃお〜！」とコメントを添え、友人と訪れたライブの様子を公開。「いつも一緒にライブに行ってくれるお友達たち」と笑顔で2ショットを披露し、「いっぱいパワーチャージした！私もがんばろう」と前向きな思いをつづった。投稿では、会場内の壁面やポスターの前で友人と笑顔でピースするツーショットのほか、ライブグッズのオリジナルタオルを掲げた写真も公開。さらにはポスターに写るメンバーの1人、花村想太の口元に自分のドリンクのストローを当てると、「#飲みかけのタピオカ飲ませてみた」と、遊び心あふれるショットも披露した。この投稿にファンからは「新夢さん可愛い〜」「元気貰えて良かったですね」といった声が寄せられ、ライブでリフレッシュした平塚の元気な姿に多くの反響が集まった。平塚は高校3年生だった2017年にステップ・アップ・ツアー「静ヒルズレディース 森ビルカップ」で史上5人目となるアマチュア優勝を達成。その後、国が指定する難病「成人発症スチル病」との闘病を続けながら、24年のプロテストに7度目の挑戦で合格した。ルーキーイヤーの昨年はステップ・アップ・ツアーが主戦場。9月には「中国新聞ちゅーピーレディース」でプロとして初優勝を飾っている。
