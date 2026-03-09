アジアシリーズを終えた吉田優利、3戦目の予選落ちを悔やむも「私たちの旅はまだ始まったばかりです」
吉田優利が自身のインスタグラムを更新。米国女子ツアーのアジアシリーズ3試合を終えた感想を英語と日本語で投稿した。
【写真】暑さの中でも爽やかな笑顔でアジアシリーズを戦う吉田優利
最初に英語で「アジアンスイングが終わりました」「最初の2週間は本当に暑くて、18ホールをプレーするのも大変でした」と、タイとシンガポールでの大会を振り返った。暑さの中で開かれた「ホンダLPGAタイランド」「HSBC女子世界選手権」は予選を通過したが、中国で開かれた「ブルーベイLPGA」では惜しくも予選落ち。「予定より早く日本に帰ることになってしまいましたが、私たちの旅はまだ始まったばかりです」とこれからの活躍を期していた。日本語でも「まだまだ練習が必要すぎました！ コースの上でパフォーマンスをしっかり発揮できるように詰めていきます！」「すーごい暑い中応援してくださりありがとうございました！」と自身への課題と、応援してくれたファンへの感謝を記していた。投稿では3つの試合中に撮影された写真16枚を一挙に公開。笑顔を浮かべる写真から、バンカーショットの瞬間、グリーンにしゃがみこむ姿など、様々な表情を見せてくれた。この投稿にコメントすることはできないが、すでに1万回を超える「いいね！」がクリックされ、吉田に声援を送っていた。次戦はカリフォルニア州で開催される「フォーティネット・ファウンダースカップ」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
4階建てビルの屋上から海に浮かぶグリーンに向かってホールインワンを狙うデシャンボー 最後の1球が見せた奇跡とは!?
28才の誕生日を迎えた人気女子プロが美しいドレス姿を披露 いつもとは違う雰囲気にファンもザワザワ…
【写真】暑さの中でも爽やかな笑顔でアジアシリーズを戦う吉田優利
最初に英語で「アジアンスイングが終わりました」「最初の2週間は本当に暑くて、18ホールをプレーするのも大変でした」と、タイとシンガポールでの大会を振り返った。暑さの中で開かれた「ホンダLPGAタイランド」「HSBC女子世界選手権」は予選を通過したが、中国で開かれた「ブルーベイLPGA」では惜しくも予選落ち。「予定より早く日本に帰ることになってしまいましたが、私たちの旅はまだ始まったばかりです」とこれからの活躍を期していた。日本語でも「まだまだ練習が必要すぎました！ コースの上でパフォーマンスをしっかり発揮できるように詰めていきます！」「すーごい暑い中応援してくださりありがとうございました！」と自身への課題と、応援してくれたファンへの感謝を記していた。投稿では3つの試合中に撮影された写真16枚を一挙に公開。笑顔を浮かべる写真から、バンカーショットの瞬間、グリーンにしゃがみこむ姿など、様々な表情を見せてくれた。この投稿にコメントすることはできないが、すでに1万回を超える「いいね！」がクリックされ、吉田に声援を送っていた。次戦はカリフォルニア州で開催される「フォーティネット・ファウンダースカップ」にエントリーしている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
アジアでの連戦を終えた岩井明愛が「充実した3週間でした」と振り返り サッカー・マンUのユニフォームを着てピース
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
4階建てビルの屋上から海に浮かぶグリーンに向かってホールインワンを狙うデシャンボー 最後の1球が見せた奇跡とは!?
28才の誕生日を迎えた人気女子プロが美しいドレス姿を披露 いつもとは違う雰囲気にファンもザワザワ…