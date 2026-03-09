◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本 4-3 オーストラリア(8日、東京ドーム)

野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督が、牧秀悟選手がけん制アウトとなった場面に言及しました。

両チーム無得点で迎えた4回、日本は2アウト満塁で打席に大谷翔平選手が入る絶好のチャンス。しかし2塁ランナーの牧選手が相手キャッチャーのけん制で刺され3アウトとなり、チャレンジも認められませんでした。

井端監督は試合後の会見でこの場面について「チャレンジしようとすぐ手を挙げたがなかなか伝わらなかった」と話します。

「日本だとまずランナーがアピールしてから(監督がリクエスト)。あのときはアウトと言われた瞬間にすぐに審判を見て手を挙げたのですが、それでも遅いとのことだった」と振り返りました。

「それからは三振やフライアウト以外はすべて手を挙げるようにしていましたが、その辺が難しい」と国際試合でのルールの違いを語った井端監督。そして「申し訳ないことをしたと思うので私が反省しなければいけない」と、ここからの戦いへ向けてルールへの適応を自ら課題としました。