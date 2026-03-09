◇ボクシングWBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア（フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸（帝拳）（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

WBA世界バンタム級挑戦者決定戦に臨む同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）が9日、横浜市内のジムで練習を公開した。入念にアップを行った後は軽めのシャドーボクシングとミット打ちを行うと、サンドバッグ打ちではサウスポースタイルで強烈なパンチを打ち込むなど好調をアピール。「最終的にリングで腕が上げられるのは自分自身だ。最高の自分を見せる」とアピールした。

前夜はマネジャーのレイチェル夫人ら陣営と焼き肉を堪能。減量期に入ると肉を避ける選手も多い中、「以前にはステーキを食べたこともあるし、俺のDNA的にハンターのような素質がある。肉を消化することにはたけている」と決戦一週間前では異例の“パワーの源”でチャージ。練習後には上半身裸になり「オイシイ！ヤキニク！ウオ〜！」と絶叫しながらマッスルポーズを見せ、43歳とは思えない引き締まった肉体を披露した。

昨年12月17日にWBA同級暫定王者として正規王者の堤聖也（角海老宝石）と対戦。1―2で判定負けも堤を追い詰めた。試合後は京都観光などを経て、同月23日には米ラスベガスのジムで練習を再開したという。「トレーニングが止まらないんだ。試合の後もずっと体を動かしていたし、前回よりも最高の体調」と試合間隔が短いことがプラスに働いているようで終始、ご機嫌だった。

相手の増田についても「彼へのリスペクトがないという意味ではない」と前置きした上で「今は自分のやるべきことに集中しているので、あまり増田のことを考えていない。自分たちがどうプランを立てるかだ」と自信を裏付けるような発言も。

増田戦に向けては新トレーナーとしてガブリエル・フローレス氏を招へいするなど“復活”を何度もアピールし「ボクシング界で最強になることが目標。自分自身最高のシェイプを目指しているし、全てを超越したい」と強気に言い放った。