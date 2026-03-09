「ボート記者コラム・仕事 賭け事 独り言」

将来性豊かな若手がひしめく埼玉支部。鈴木孝明（２７）＝埼玉・１２３期・Ａ２＝もその一人だ。思い切りのいいターンは見ていて爽快で「伸び寄りのペラが好き」と外からでもアタマを狙える攻撃力がある。何より、プロレーサーらしい面構えがいい。

勝率キャリアハイは２４年前期の６・１６。今期勝率は６・１８（８日時点）と初のＡ１昇格を見据えて激走を続けている。「とにかく連に絡むことを意識しています。そのためにはエンジンを出すことですね。相手より少しでも優位に立てるように」とペラ研究は最重要テーマだという。

機力さえ出せれば「Ａ１は近づくと思います」ときっぱり。今年１月、福岡一般戦でのデビュー初優勝でその自信はさらに深まった。「ペラを人に聞いたりとかはないですね。自分の中でいろいろと試しながらやっています」と“正解”にたどり着くための努力は怠らない。

阪神の北川博敏ファーム打撃コーチや吉野誠アマスカウトらを輩出した埼玉の名門・大宮東高校野球部出身。「めちゃくちゃ厳しかった」と部員数は１１０人を超え、レギュラー獲りとはならなかったものの、心身ともに鍛え上げられた。「去年のドラフトでも３個下の選手と、その弟が指名されていました。やっぱり刺激になりますね」と母校愛がにじむ笑みを浮かべた。

次節の三国一般戦（１６〜１９日）では当地２節連続優出、そして通算２回目の優勝を目指して戦う。期末の４月までひりつく勝負が続く中、鈴木が自慢の攻撃力を発揮してＡ１レーサーの仲間入りを果たす。

（関西ボート担当・山本航己）