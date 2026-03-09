“生きる伝説”睫敞帆　現役ラストランで総合3位　世界オールラウンド選手権で有終の美

今大会限りで現役引退を表明したスピードスケートの郄木美帆選手（31）。

日本のエースがラストランに選んだのは、短距離から長距離の4種目で争う世界オールラウンドスピードスケート選手権。

前半2種目をトップで折り返すと、郄木選手が世界記録を持つ1500メートル。

積極的な滑りで、フィニッシュ後はガッツポーズ。

本人も納得の全体2位に入り、3種目を終え暫定トップをキープする。

そして、「Living Legend MIHO TAKAGI!」“生きる伝説”と、粋なアナウンス。

さらに、姉・菜那さん（33）も声援を送る。

郄木美帆選手：

最後の最後まで限界に挑む姿勢を貫き通せたのも、この大会だったから。

最終種目の5000メートルでは、これまでの歩みを確かめるかのように滑りきり、最後まで全力を尽くした郄木選手。

6位でフィニッシュし、現役ラストランで見事、総合3位に入った。

数々の伝説を残した郄木選手、競技人生26年に区切りをつけた。

郄木美帆選手：

この舞台で、この大会で終われたというのは、自分にとって最高のシチュエーションだったのかなと思います。