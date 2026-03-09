竹内涼真、5年ぶり2度目ミュージカルへの覚悟語る「今後やらないかも。それぐらいの熱量」【奇跡を呼ぶ男】
【モデルプレス＝2026/03/09】俳優の竹内涼真が3月9日、都内で開催されたミュージカル『奇跡を呼ぶ男』製作発表記者会見に出席。作品に込めた思いを語った。
1992年スティーヴ・マーティン主演の映画「奇跡を呼ぶ男」をもとに、2010年にミュージカル化され、ラウル・エスパルザ主演でブロードウェイに進出した本作。5年ぶりのミュージカルとなる竹内が、詐欺師役という新たな役どころに挑む。今回の会見には、竹内のほか、共演の昆夏美、セントチヒロ・チッチ、糸川耀士郎、木原瑠生、MARIA-E、マルシア、演出家のジェニファー・タン氏も登場した。
5年ぶりのミュージカルで座長を務める竹内は「カンパニーの雰囲気はすごくいいと思います。めちゃめちゃ仲良いですし、お互いリスペクトし合っている」とコメント。本作の魅力については「観にくれば分かる。観にきたら絶対に後悔させないという作品。それぐらい毎日ハードな稽古してます」と力を込めた。
チッチは「私は初めてのミュージカル出演ということで、この『奇跡を呼ぶ曲』の初めての稽古は本当に震えるような気持ちで行った」と吐露。続けて「弱っちい自分を蹴飛ばすような気持ちで、みんなにエネルギーをもらいながら、自分とも戦いながら稽古に挑んでいます」と語った。
さらに「悩むこともたくさんあるんだけど、それと同じぐらい楽しいなと思う瞬間とか、『この人すごい！』ってみんなに思うんです。キラキラしてて、私。毎日」と共演者への思いを告白。「素晴らしい皆さんと初めてのミュージカルをできることを噛みしめながら、お届けしたいと日々思っています」「私、ちょっと明るくなったと思う。性格が」と伝えていた。
そして竹内は「僕自身はミュージカルは2回目。でも、もしかしたらこの作品で今後やらないかも。それぐらいの熱量をかけてこの作品に挑むつもりでいます」と宣言。「どうせやるんだったら、歴史に残るようなミュージカルにしちゃいたいなと思っているので、カンパニー全員でものすごく大きな波を作っていけたらいいと思います。全員でぶちかまします。楽しみにしていてください」と呼びかけた。（modelpress編集部）
