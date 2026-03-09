竹内涼真、5年ぶり2度目ミュージカルへの覚悟語る「今後やらないかも。それぐらいの熱量」【奇跡を呼ぶ男】

竹内涼真、5年ぶり2度目ミュージカルへの覚悟語る「今後やらないかも。それぐらいの熱量」【奇跡を呼ぶ男】