今週の中国地方は寒気の影響で、晴れても風が冷たく寒いでしょう。また、明日10日(火)の朝にかけてと、13日(金)は日本海側や中国山地沿いで雪が降る見込みです。日本海側の地域にお住まいの方は、明日10日(火)の通勤、通学は時間に余裕を持って出かけるなど、積雪や路面の凍結に伴う交通障害にご注意ください。

今日9日(月)は天気急変 突然の雨や雷雨も

今日9日(月)、日本海西部を上空に寒気を伴う低気圧が進み、中国地方は大気の状態が不安定になっています。このため、晴れ間も出ていますが、所々で雨が降っています。このあとも、変わりやすい天気で、突然の雨や雷雨にご注意ください。





また、今夜は低気圧が若狭湾付近へ進み、次第に寒気が流れ込む見込みです。このため、日本海側や中国山地沿いで雪や雨の降る所が多くなり、雷を伴う所があるでしょう。

明日10日(火)朝にけて日本海側や中国山地沿いは雪

明日10日(火)は一時的に冬型の気圧配置になるでしょう。中国地方の上空1500m付近には平地で雪を降らせるレベルのマイナス6度以下の寒気が流れ込む見込みです。

明け方にかけては、日本海側や中国山地沿いで広く雪や雨が降り、朝以降は次第に雪や雨の降る所は少なくなるでしょう。朝にかけては山陰の内陸部でも雪の積もる可能性があるため、通勤や通学は時間に余裕をもってお出かけください。

また、午後は瀬戸内側で晴れますが、北寄りの風が冷たく、寒いでしょう。

今週は晴れても風が冷たく 13日(金)は日本海側や中国山地沿いで雪や雨

14日(土)頃にかけて、中国地方は晴れても、風が冷たく寒いでしょう。明日10日(火)の朝にかけてと、13日(金)は、中国地方の日本海側や中国山地沿いで雪や雨が降る見込みです。今週末の15日(日)には最高気温は15℃前後となり、昼間は暖かくなるでしょう。ただ、朝は冷え込むため、朝晩と昼間の寒暖差が大きいでしょう。体調管理にお気をつけください。また、スギ花粉の飛散はピークを迎えているため、雪や雨が降っていない時は万全な対策が必要です。