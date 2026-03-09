今日9日は日差しの届いたところが多くなりました。東海や関東では昨日の最高気温よりやや高く、東京都心では午後3時半までに13.6℃まで上がり、日差しが幾分暖かく感じられました。一方でこの先は真冬の寒さになる日もあり、気温の変動が大きくなりそうです。

今日9日 関東などで日差しのぬくもり

今日9日午後3時までの最高気温は、大阪市では11.2℃と昨日と同じくらい。この時期としては低い気温で、時折吹く風が冷たく感じられました。





一方、名古屋市では12.9℃、東京都心では13.6℃。それぞれ寒かった昨日より2度ほど高く、日中は少しだけ日差しが暖かく感じられました。

明日10日 全国的に冷たい北風強まる

明日10日の最高気温は、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。



西日本から東日本は気温の上がり方が鈍く、日中10℃を少し超えるくらいのところが多いでしょう。昼間も空気がヒンヤリ感じられそうです。東京都心の明日の最高気温は、今日より4℃も低い10℃の見込みです。冷たい北風の強まるところが多く、体感温度はさらに低くなるでしょう。明日のお出かけには風を通しにくい服装がおススメです。



北陸や北日本では明日日中10℃に届きません。金沢市の最高気温は7℃の予想。冬の寒さが戻りそうです。

寒くなったり暖かくなったり 今週は気温の変化が大きい

北海道から九州にかけて、13日(金)までの最高気温は平年並みか平年より低い日が多くなりそうです。中でも東京都心では13日(金)の最高気温は9℃の予想。真冬並みの寒さになり、季節は逆戻りしそうです。加えて冷たい北風も強まり、一段と寒く感じられそうです。



一転して14日(土)から15日(日)にかけては暖かな空気が流れ込む見込みです。15日(日)は全国的に気温は平年を上回りそうです。東京都心や大阪市は17℃、名古屋市は18℃まで上がり春本番の暖かさ。桜のつぼみの成長を促すような暖かさになりそうです。



今週は気温のアップダウンが大きくなります。体調を崩さないよう、お気を付けください。