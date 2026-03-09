YouTubeは、ボーカロイドの「どこまでも広がる創作の輪」への感謝と敬意を込めて、“ミクの日”である3月9日の24時間限定で、YouTubeトップページのロゴを、特別デザインに変更する「Yoodle」を展開している。クリエイターのおむたつ氏が手掛けたもので、ボカロPが制作した楽曲を初音ミクが歌い、世界へ届けるカルチャーを表現しているとのこと。

このYoodleは日本、アメリカ、インドネシア、ブラジルなど世界28カ国で掲載されている。

また、Yoodleをクリックすると特別なプレイリストにアクセスできる。このプレイリスト上部に表示されるピアプロキャラクターズのイラストもおむたつ氏描き下ろし。

MIKU TONIGHT! Ft. Mr. Itoh, PinocchioP, SAWTOWNE, and DECO*27

あわせて、初音ミクがMCを務める特別番組「MIKU TONIGHT!」も公開された。国内外のボカロPや関係者をゲストに迎え、ボカロカルチャーのこれまでの歩みと未来につ いて語り合うもので、クリプトン・フューチャー・メディアの伊藤博之代表取締役やピノキオピー、DECO*27、SAWTOWNEらが出演している。

YouTubeを運営するGoogleは、「ボーカロイドは、単なる歌声合成ソフトウェアの枠を超え、今や一つの音楽ジャンルとして確立されている。特にYouTubeにおいてその勢いは年々加速しており、言語の境界を超えた広がりを見せ、世界中のクリエイターや視聴者を熱狂させている」とコメント。

またボーカロイドが世界中で愛される背景には、「YouTube特有のエコシステムがある」とし、「楽曲が投稿されると、それに応えるように『歌ってみた』『踊ってみた』『いてみた』といった二次創作(UGC)が次々と生まれ、言葉の壁を越えて世界中に広がっていく。この創造の連鎖こそが、ボカロをグローバルな文化へと成長させた大きな原動力」としている。