激化する中東情勢を受け原油価格は高騰、これに影響を与えたのが9日朝、伝わってきたハメネイ師の後任に二男のモジタバ師が選ばれたという情報でした。現地では、どう受け止められているのでしょうか？

モジタバ師は精鋭部隊「革命防衛隊」と近い人物とみられる中、最新情報で、この革命防衛隊が忠誠を誓う姿勢を示しています。

イラン国営放送は最高指導者を選ぶ「専門家会議」が臨時会議を行い、圧倒的な賛成多数により選出されたと発表しています。モジタバ師は、精鋭部隊「革命防衛隊」とも密接な関係を持つ対米強硬派とされています。最新情報で、地元メディアによりますと「革命防衛隊」はモジタバ師の決定後、「完全な服従と自己犠牲の用意がある」と忠誠を誓う姿勢を示したということです。

――では、イランと対立するイスラエルはどう受け止めているのでしょう？

イスラエルメディアも深夜に一斉に速報しました。強硬派の登場で対立が深まるのではとの懸念が広がっています。

イスラエルメディアの「タイムズオブイスラエル」は、モジタバ師について、「対決姿勢と復讐（ふくしゅう）の意志を象徴している」と伝えています。

父、ハメネイ師よりも強硬だと報じていて、アメリカ、イスラエルとの対立がより深まるのではとの懸念が出ています。また、イスラエルが望む体制転覆が遠のくのではとの見方も出ています。