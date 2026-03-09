歌手リアーナ（38）がパートナーでラッパーのエイサップ・ロッキー（37）と3人の子どもたちと暮らす米ビバリーヒルズの自宅に向けて複数発の銃弾を発射した疑いで8日、30歳の女が逮捕された。米ピープル誌によると、銃弾のうち1発は壁を貫通しという。

最初に報じたロサンゼルス・タイムズ紙は、少なくとも10発の銃弾が自宅ゲートの向かい側に停められた車から発砲されたと伝えている。女は現場からそのまま車で逃走したが、通報を受けてから30分後に身柄を拘束されたという。

ロサンゼルス市警察によると、午後1時21分ころに発砲があったと通報を受けて警察官らが現場に駆けつけたという。負傷者はいなかったものの、事件当時リアーナは自宅にいたと伝えられている。

女の身元は公表されておらず、リアーナ以外の家族が家にいたかどうかは分かっていない。また、リアーナと女の関係や動機などは明らかになっていない。

2018年には、リアーナ宅に不法侵入した男が12時間居座ったあとストーカー行為で逮捕される事件も起きている。当時リアーナは不在で、翌日にアシスタントが自宅にいた男を発見して通報した。（千歳香奈子）