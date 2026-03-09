B2福島を退団したジェフ・ギブスが帰国…45歳で電撃復帰しB1で8試合、B2で2試合に出場

3月9日、B2東地区の福島ファイヤーボンズはクラブ公式Xにて、同6日に退団したジェフ・ギブスが帰国したことを報告した。







現在45歳のギブスは、188センチ112キロのセンター。日本ではトヨタ自動車アルバルク（現アルバルク東京）、栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）、長崎ヴェルカ、サンロッカーズ渋谷と多くのチームで活躍を見せ、越谷アルファーズで選手キャリアを終えた。今シーズンは越谷のサポートコーチとして活動していたが、1月に千葉ジェッツで現役に電撃復帰し周囲を驚かせた。千葉Jでは8試合に出場し2月に退団。その後、パトリック・ガードナーがエジプト代表に選出されたことに伴い、福島と短期契約を結び、2試合でコートに立った。

福島の公式Xでは、「福島に来てくれてありがとう Thank you Jeff」のメッセージとともに、チームメートやスタッフに見送られ笑顔を見せるギブスの姿が投稿された。

ギブスの進退は明らかになっていないが、今後の発表にも注目だ。

【動画】45歳で電撃復帰…ジェフ・ギブスのプレー集