明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・マネーストック
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：グリーンエナ<1436>，ギグワークス<2375>，アサヒ<2502>，サトウ食品<2923>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トビラシステ<4441>，不二電機<6654>，浜木綿<7682>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・マネーストック
０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査
０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※日・閣議
※米・３年物国債入札
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：グリーンエナ<1436>，ギグワークス<2375>，アサヒ<2502>，サトウ食品<2923>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トビラシステ<4441>，不二電機<6654>，浜木綿<7682>，カナモト<9678>
出所：MINKABU PRESS