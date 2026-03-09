明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・マネーストック

０９：０１ 英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※日・閣議

※米・３年物国債入札

※中・貿易収支



○決算発表・新規上場など



決算発表：グリーンエナ<1436>，ギグワークス<2375>，アサヒ<2502>，サトウ食品<2923>，Ｂガレージ<3180>，アールエイジ<3248>，トビラシステ<4441>，不二電機<6654>，浜木綿<7682>，カナモト<9678>



出所：MINKABU PRESS