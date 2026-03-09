９日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落。中東緊迫の長期化懸念から原油価格が騰勢を強めていることを受け、将来のインフレ圧力につながるとの警戒感が広がった。



この日の早朝取引で米ニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場が１バレル＝１１０ドルを突破したことが円債相場を圧迫。また、為替市場で円安が進んでいることから物価の上振れリスクを一段と高める恐れがあることや、厚生労働省が９日発表した１月の毎月勤労統計調査で実質賃金が１３カ月ぶりのプラスとなったことで、日銀の追加利上げが改めて意識されたことも相場の重荷となった。債券先物は午後０時３０分すぎに１３１円９０銭をつけたあとは下げ渋る動きとなったが、原油高を背景とした米金利の先高観から戻りは限定的。一部では日本政府が景気対策のための追加的な財政出動に動く可能性を意識する向きもあったようだ。なお、きょうは流動性供給（第４４９回）入札（対象：残存期間５年超１５．５年以下）が実施され、応札倍率は２．９８倍と前回（２月１３日）の２．９５倍をやや上回った。



先物３月限の終値は、前週末比１５銭安の１３２円３２銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時時点で前週末に比べて０．０２０％高い２．１８０％で推移している。



出所：MINKABU PRESS