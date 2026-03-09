衝撃の11−０！大爆発した日本との戦いを前に――ベトナム74歳名将の覚悟「世界最強クラスとの対戦は厳しい挑戦だ」【女子アジア杯】
３月10日、オーストラリアで開催中の女子アジアカップ・グループステージ最終節で、なでしこジャパンとベトナムが激突する。決戦を前に、ベトナムを率いる74歳の名将マイ・ドゥック・チュンが決意を示した。アジアサッカー連盟の公式サイトが発言を伝えている。
２大会ぶりの３度目のアジア制覇を目指す日本は、台湾との初戦では相手の守備に苦戦。支配率９割、シュート数30−０を記録しながら、２−０での勝利に留まったが、続くインド戦ではなんと11−０で大勝した。しかも、台湾戦から先発９人を入れ替えての結果だ。
一方で、ベトナムはインドとの初戦を２−１で制した後、台湾に０−１で惜敗した。
マイ・ドゥック・チュン監督は「アジア、そして世界でも最強クラスの日本との対戦は厳しい挑戦だ」「我々は彼らをはじめ、グループ内の他チームにも敬意を抱いている」と自分たちの立場を明確に示した上で、大一番に向けて次のように語った。
「これはグループステージ最終戦であり、どんなに強敵であっても全力を尽くす。台湾戦は真昼の酷暑だったが、今回は17時（現地パースの時間。日本から−１時間）キックオフで涼しい。とはいえ、日本のような強豪相手には、どのチームもベストの力を発揮しなければならない。
これまで何度も日本と対戦してきた。彼女らは常に真剣に戦い、グループ突破を決めた後でも手を抜いたりしない。だからこそ、どのチームも全力を尽くさねばならない。もちろん、我々ベトナムも日本から勝点を得るための最善の策を練る必要がある」
日本は女子アジアカップでベトナム相手に過去５戦全勝しており、いずれも３点以上を奪っている。今回は一体どんな展開になるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
