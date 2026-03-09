

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月5日から6日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<3733> ソフトウェア 東Ｓ -9.30 3/ 6 1Q -15.49

<7279> ハイレックス 東Ｓ -9.08 3/ 6 1Q 37.73

<6267> ゼネラルパ 東Ｓ -3.66 3/ 6 上期 -21.53

<8917> ファースト住 東Ｓ -3.32 3/ 6 1Q 19.11

<9824> 泉州電 東Ｐ -2.72 3/ 6 1Q -12.74



<1873> 日本ハウス 東Ｐ -1.91 3/ 6 3Q -73.67

<2353> 日本駐車場 東Ｐ -1.85 3/ 6 上期 7.60

<6040> 日本スキー 東Ｇ -1.30 3/ 6 上期 -5.01

<2438> アスカネット 東Ｇ -0.80 3/ 6 3Q -5.26

<3816> 大和コン 東Ｓ -0.17 3/ 6 上期 -71.52



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



