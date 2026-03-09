―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の3月5日から6日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3733> ソフトウェア 　東Ｓ　　 -9.30 　　3/ 6　　　1Q　　　-15.49
<7279> ハイレックス 　東Ｓ　　 -9.08 　　3/ 6　　　1Q　　　 37.73
<6267> ゼネラルパ 　　東Ｓ　　 -3.66 　　3/ 6　　上期　　　-21.53
<8917> ファースト住 　東Ｓ　　 -3.32 　　3/ 6　　　1Q　　　 19.11
<9824> 泉州電 　　　　東Ｐ　　 -2.72 　　3/ 6　　　1Q　　　-12.74

<1873> 日本ハウス 　　東Ｐ　　 -1.91 　　3/ 6　　　3Q　　　-73.67
<2353> 日本駐車場 　　東Ｐ　　 -1.85 　　3/ 6　　上期　　　　7.60
<6040> 日本スキー 　　東Ｇ　　 -1.30 　　3/ 6　　上期　　　 -5.01
<2438> アスカネット 　東Ｇ　　 -0.80 　　3/ 6　　　3Q　　　 -5.26
<3816> 大和コン 　　　東Ｓ　　 -0.17 　　3/ 6　　上期　　　-71.52

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース