カワセコンピュータサプライ <7851> [東証Ｓ] が3月9日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の4000万円→6000万円(前期は1億0900万円)に50.0％上方修正し、減益率が63.3％減→45.0％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常損益も従来予想の2700万円の赤字→700万円の赤字(前年同期は3500万円の黒字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当第４四半期累計期間における受注状況が概ね見込めましたので、当初公表の令和８年３月期通期業績予想を修正するものであります。 営業利益の増加要因は、生産の内製化の取り組みによるものです。経常利益の増加要因は、営業外利益が当初計画よりも増加することが見込まれることから修正するものです。 ※上記の業績予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向および計画などに基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想値と異なる可能性があります。

