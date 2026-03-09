高須克弥氏、松本人志の高須クリニックCMに言及 第1弾と第2弾の違いを“たった一言”で表現
お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！』（後11：25）内で放映された、高須クリニックのCMに出演。1日放送に続き、同院のCM第2弾への出演を果たし、2週連続の地上波CM出演となったが、1週目との“違い”に注目が集まっている中、同院の高須克弥氏が自身のXで“たった一言”で表現した。
【動画】わかる？松本人志の高須クリニックCM第2弾での変化
松本は、1日放送の同クリニックのCM出演をもって、約2年ぶりに地上波テレビに復帰。CMは高須克弥院長がヘリコプターを操縦するおなじみの内容だが、会議シーンで高須院長の横に長髪・ヒゲ・メガネ姿の松本が一瞬だけ映り込んだ。8日放送分も、松本のふん装は同じだったが、1日放送時には松本がすでに正面を向いていたのに対し、8日放送時には高須克弥氏と松本が同じタイミングで正面を向くという“わずかな変化”が見られた。
これを受け、高須氏は「松本人志動きます。」と簡潔に伝えた。
